[France] Arrivée discrète d’un lance-grenades à 12 coups

[France] Les autorités poussent à l’adoption de l’identité numérique

Alors que l’application France Identité est désormais accessible à tous et toutes, bon nombre de Français gardent leur carte obsolète, non conforme aux règlementations en vigueur depuis 2021. Les autorités font donc le forcing pour amener les Françaises et les Français à demander un renouvellement anticipé de leur...