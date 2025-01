[France] Telegram coopère depuis l’arrestation de Pavel Durov

Extrême-droite / Antifascisme

[Iran] 31 femmes exécutées en 2024

Deux ans après le meurtre de Jina Mahsa Amini, une jeune Kurde de 22 ans tuée par la police des mœurs à cause d’un voile « non-conforme » à la charia et le déclenchement du mouvement « Femme, Vie, Liberté » ( voir article ici ), le régime iranien exécuté 31 femmes au cours de l’année 2024, soit le plus grand nombre...