Grande fête solidaire pour Valparaíso du Chili le 5 octobre 2024

Nous vous invitons le 5 Octobre à partir de 14h au ZonneKlopper, Rue de la Verrerie 23 à Forest, à une fête solidaire pour les sinistrés des incendies dans la région de Valparaíso. Le méga incendie de Valparaíso des 2 et 3 février 2024, dans les hauteurs de la ville de Valparaíso, à Viña del Mar, Quilpué et d’autres villes de la région, est considéré comme l’un des plus grands incendies urbains de l’histoire du pays.

La catastrophe a détruit plus de 7 700 maisons, laissé 22 000 personnes sinistrées, en plus de 137 décès et des milliers de blessés.

La région de Valparaíso, dans les zones forestières, les campements et les villes, ont vécu plusieurs jours sous alerte rouge et a été déclarée « zone de catastrophe ».

Des milliers de personnes sont encore sans logement, vivant sous des tentes, avec des besoins de base non satisfaits.

Et quand on sait que de nombreux incendies précédents à Valparaíso, Quilpué et San Antonio se sont terminés en projets immobiliers, cela pousse à réfléchir sur les causes réelles de ces incendies forestiers et urbains.

C’est pourquoi nous voulons apporter notre modeste contribution depuis Bruxelles, aux habitants touchés, organisés en cuisines communautaires pour survivre, avec l’espoir de reconstruire un toit, afin qu’ils sachent qu’ils ne sont pas oubliés.

Nous vous invitons donc à cette fête solidaire, à partir de 14h, avec de la nourriture chilienne, de la musique et un micro ouvert, une tombola, et des super concerts de Niña Maleza, Trino Colectivo, Nikanor et Awa keme kemo, DJ Mapuxe, entre autres artistes. Tous joueront solidairement et avec toute l’énergie pour que toute l’énergie et l’argent collecté parviennent directement aux sinistrés.

Parce que quand s’amuser rime avec solidarité, la fête en vaut d’autant plus la… joie de vous retrouver !!

Gran fonda solidaria para Valparaíso el 5 de Octubre de 2024 a partir de las 14 horas en el ZonneKlopper, Rue de la Verrerie 23 en Forest.

Los invitamos a la fonda solidaria con los damnificados por los incendios en la región de Valparaíso. El megaincendio de Valparaíso del 2 y 3 de febrero de 2024, en la parte alta de la ciudad de Valparaíso, en Viña del Mar, Quilpué y otras ciudades de la zona, es considerado uno de los mayores incendios urbanos en la historia del país.

El siniestro dejó más de 7.700 viviendas destruidas, 22.000 personas damnificadas, aparte de 137 fallecidos y miles de heridos.

La región de Valparaíso en zonas forestales, campamentos y ciudades, vivió varias jornadas en alerta roja y fue declarada « zona de catástrofe ».

Miles de personas están aún sin casa, viviendo en carpas, con necesidades básicas no resueltas.

Y cuando se sabe que muchos de los incendios anteriores en Valparaíso, Quilpué y San Antonio terminaron en proyectos inmobiliarios da para pensar qué es lo que origina estos incendios forestales y urbanos.

Por eso queremos mandar nuestro granito de arena desde aquí, Bruselas, a los vecinos afectados organizados en ollas comunes para subsistir, con la esperanza de reconstruir un techo, para que sientan que no los olvidamos.

Así que los invitamos a esta fonda solidaria, de 14h en adelante, comida, música y micro abierto, rifa y super conciertos de Niña Maleza, Trino Colectivo, Nikanor y Awa keme kemo, DJ Mapuche, entre otros artistas, todos tocarán solidariamente y con todo el power para que toda la energía y el dinero recolectado llegue directamente a los damnificados.

Porque cuando pasarlo bien rima con solidaridad, la fiesta vale más aún la... alegría de juntarse.