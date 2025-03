Grève féministe contre l’arizona et l’extrême droite : vendredi 7 mars : Rejoignez-nous

Rejoignez nous pour une action locale, le Grévibus ou la ride pour soutenir la grève !

7-8 MARS – GRÈVE FÉMINISTE

Les 7 et 8 mars, faisons grève ! Inondons les rues de Bruxelles, de la Belgique et du monde entier. Faisons écouter nos voix.

Rejoignez-nous pour une mobilisation féministe massive contre ce système capitaliste, raciste et patriarcal.

Nous traversons une période critique où nos droits et libertés sont de plus en plus menacés. Face aux attaques du gouvernement Arizona – précarisation massive, régression de nos droits, démantèlement des services publics, racisme d’État et destruction écologique – nous devons nous mobiliser et organiser ensemble.