Hommage 1 an, Imad

La famille, ses proches et le comité justice pour Imad appellent toutes celles et ceux qui luttent contre les violences policières et le racisme à les rejoindre le 23 mars à 14h au Clos des Lilas à Seneffe.

Ce rassemblement sera également l’occasion de rendre un hommage à Imad là où il a été tué. Nous vous invitons à prendre avec vous une bougie, une fleur en sa mémoire.

En 2023, ce sont 9 personnes qui ont etait tuées, dont Imad.

9 personnes qui ont vu leur vie arraché et prise par la police et l’état.

Ce sont également 9 familles endeuillées, qui doivent maintenant faire face à une seconde violence, celle de la justice et des institutions de l’état.

Nous vous appelons à nous rejoindre ce 23 mars à 14h au Clos des Lilas, un an après la mort d’Imad, pour réclamer justice et vérité !

Justice pour Imad ! Justice pour toustes ! Allah y rahmo