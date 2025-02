[Internet] Deux forums dédiés au piratage saisis

Cracked et Nulled, deux des plus grands forums dédiés au piratage informatique, ont été saisis lors d’une opération menée entre le 28 et le 30 janvier. Avec plus de 10 millions d’utilisateurs, ont pouvait trouver sur ces plateformes des correspondants proposant des outils pour s’introduire dans des systèmes, des bases de données volées et même des formations de hacking. L’opération, baptisée « Talent », a mobilisé les autorités de huit pays, dont la France, l’Allemagne et les États-Unis. Résultat : deux suspects arrêtés, 17 serveurs saisis, ainsi qu’environ 300.000 euros en cash et cryptomonnaies confisqués. Le service de paiement Sellix a été mis hors service.