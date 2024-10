Concert de soutien OSVP - Justice pour tous.tes

Parce qu’on doit continuer à parler des violences policières et du racisme d’état, continuer à se souvenir de celles et ceux qui sont mort à leur contact, continuer à visibiliser les luttes des familles des victimes... et continuer à les aider financièrement.

Rendez-vous au Sounds Resist le 27/10 pour montrer notre soutien aux familles en lutte.

Prix libre

Tous les benef iront aux familles de victime de meurtre policier.

💲 𝖗𝖆𝖒è𝖓𝖊 𝖉𝖚 𝖈𝖆𝖘𝖍 💲

18h30 : Ouverture des portes

Table de presse, infokiosk, vente de t-shirt en continu

20h : ℂ𝕃𝕌𝔹 𝔻𝕌ℝℝ𝕌𝕋𝕀

Le collectif Club Durruti c’est Amno, Yaska et Wezed : du rap bruxellois, politique, vener et ambiançant, comme on l’aime.

— > https://durruti.club/