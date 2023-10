Kit militant : Se mobiliser contre le génocide en cours à Gaza

Depuis plus de deux semaines, l’occupation israélienne a lancé une terrible offensive militaire sur Gaza faisant des milliers de victimes civiles palestiniennes. Tout cela est rendu possible par la complicité des puissances impérialistes occidentales qui apportent à Israël un soutien « inconditionnel » et une aide économique et militaire. Face à cette situation, nous pouvons être acteurs de la solidarité internationale qui doit pouvoir jouer un rôle indispensable pour imposer l’arrêt de l’attaque sioniste sur Gaza. Que ce soit à utiliser durant les manifestations ou dans votre quartier, nous proposons ce kit militant afin que chacun puisse se mobiliser là où il se trouve.

Affichez votre solidarité !

Participez à une collecte de soutien !

En dépit du blocus total de Gaza, nous vous invitons à participer à cette collecte en ligne. Les fonds seront acheminés dès que possible à l’hôpital Al Awda situé au Nord de Gaza

Utilisez cette affichette pour inviter vos voisins à y participer

Rejoignez la campagne de boycott d’Israël !