[Espagne : La Corogne] 3e foire du livre anarchiste, les 14 et 15 septembre 2024

19 novembre - 09h30 - Centre Librex

Atelier participatif autour des prises de parole

Deux jours pour naviguer entre débat contradictoire et bel échange… Les moments de débats et d’échanges d’idées (dans des groupes militants, en famille ou entre ami·es, collègues, etc.) peuvent être source de tensions et de difficultés. Il s’y joue des mécanismes de domination que tantôt nous subissons, tantôt...