[France] Le Convoi de l’eau contre les méga-bassines, c’est dans un mois !

Le 18 août prochain, dans un mois jour pour jour, la méga tracto-vélo pour la défense de l’eau s’élancera de Sainte Soline direction Orléans puis Paris pour aller demander des comptes aux décideurs et financeurs qui imposent les méga-bassines.

Face à l’état dégradé de la ressource en eau dans le Poitou et plus généralement dans l’hexagone, accentué par une double sécheresse hivernale et une politique irresponsable du gouvernement, nous devons nous mettre en route !



Le Plan Eau du gouvernement, présenté le 30 mars dernier, quelques jours après la mobilisation à Sainte Soline, ne répond pas aux enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux. Les méga-bassines ne constituent en rien un levier d’action pour restaurer le bon état et un partage équitable de la ressource en eau dans nos bassins versants. Comme l’affirme de plus en plus de voix scientifiques et citoyennes, ces cratères bâchés remplis par pompage dans les nappes phréatiques sont une maladaptation au réchauffement climatique. S’accrocher à ces projets, c’est retarder la nécessaire et urgente transition agro-écologique paysanne.

Malgré ces constats et en dépit des demandes répétées de moratoire, les projets et les travaux de méga-bassines n’ont toujours pas été mis à l’arrêt.

Fin août, nous irons donc à Orléans demander des comptes à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, instance qui finance les bassines à 80 % avec de l’argent public et qui porte de fait une lourde responsabilité dans ce scandale et l’escalade subséqente des tensions autour de l’eau.

L’arrêt immédiat et total du financement des méga-bassines est la seule solution pour mettre fin aux violences et permettre la réouverture du dialogue. Le Comité de Bassin Loire Bretagne a envoyé un signal fort en ce sens mais sur le terrain les chantiers et les projets se poursuivent. Un moratoire est la condition sine qua non pour aboutir à l’élaboration d’un véritable plan territorial d’actions pour restaurer la qualité des eaux, l’alimentation et la biodiversité.

Nous irons à Paris demander des comptes au gouvernement dont la politique est plus que jamais au service des intérêts de l’agro-industrie avec pour conséquence la dégradation de nos conditions de vie et des cadres démocratiques, la surveillance et des violences à l’égard des défenseurs.ses de l’eau.

Les attaques et intimidations répétées contre le mouvement social, écologiste et paysan ne nous arrêterons pas !

Nous, collectifs Bassines Non Merci et Condédération paysanne, nous appelons avec le soutien de plus de 50 syndicats, associations, collectifs, à nous retrouver le 18 août prochain à Sainte Soline pour une grande épopée en vélos et en tracteurs jusqu’à Orléans et Paris, pour nous assurer que ni un centime, ni une goutte de sang de plus ne soient versés pour des bassines.

La décision des Soulèvements de la Terre de suspendre leur implication dans l’organisation du Convoi le temps de contester la procédure de dissolution, ne remet aucunement en question le maintien du Convoi de l’eau du 18 au 27 août. Face à la tentative de dissolution, le maintien de la manifestation a d’autant plus de sens.

Pour des précisions sur l’avancée de la préparation du Convoi,nous vous invitons à suivre les infos : https://bassinesnonmerci.fr/index.p...

Il est possible d’y faire part de votre participation à ce grand convoi sur une étape, plusieurs ou sur la durée entière.

Pour avoir toutes les infos pratiques : https://bassinesnonmerci.fr/index.p...

Pour vous inscrire : https://framaforms.org/inscription-...

Pour tout besoin de compléments d’informations, vous pouvez nous écrire à l’adresse : convoideleau@protonmail.com

Comme pour chaque mobilisation, un CANAL TÉLÉGRAM dédié a été créé : https://t.me/convoideleau2023

Faites circuler l’info ! NO BASSARAN