Le monde académique belge pour Gaza6 700 universitaires signent une lettre pour le boycott

Ce mercredi 15 janvier, le jour de l’annonce d’un cessez-le-feu entre la résistance palestinienne et le régime colonial israélien, près de 6 700 universitaires, doyen·nes, professeur·es, chercheur·ses, et étudiant·es ont signé une lettre ouverte adressée aux conseils des recteurs néerlandophones (VLIR) et francophones (CRef) en Belgique, pour réclamer un boycott académique.

Depuis des décennies, mais encore plus depuis le 7 octobre, des voix se lèvent au sein du monde universitaire pour la mise en place d’un boycott à l’encontre de l’Etat israélien. En Belgique, depuis plus d’un an, des mobilisations étudiantes et du corps académique ont eu lieu dans différentes universités du pays contre la complicité des institutions belges avec le génocide en cours et la colonisation de la Palestine.

Dans cette lettre ouverte, « Belgian Universities for Palestine » explique sa démarche derrière son appel au boycott. Quelques extraits choisis : « En tant que personnel et étudiant·es des universités belges, nous nous adressons à vous parce que nous ressentons une profonde inquiétude et un besoin urgent d’assumer notre responsabilité sociale et juridique en tant que communauté universitaire.

Dès le 15 octobre 2023, une semaine après les attentats du 7 octobre, 800 universitaires et experts en droit international, en études des conflits et en études sur les génocides ont mis en garde contre le risque de génocide dans une déclaration publique. Aujourd’hui, plus d’un an plus tard, nous sommes tous témoins de la façon dont leur mise en garde, fondée sur une expertise académique et des connaissances historiques approfondies, est devenue une réalité.«

« Selon l’agence des Nations unies OCHA, plus de 44 000 personnes ont déjà été tuées et plus de 100 000 blessées. Sur les 2,2 millions d’habitant·es de Gaza, 1,9 million sont déplacé·es à l’intérieur du pays, soit 90 % de la population. Plus de 340 000 d’entre eux sont confronté.es de manière catastrophique à l’insécurité alimentaire.

De nombreux experts pensent que le nombre réel de victimes est beaucoup plus élevé. Des milliers de personnes sont encore ensevelies sous les décombres causés par les bombardements incessants. En outre, les chiffres officiels ne tiennent pas compte des décès indirects dus aux maladies, à la faim et au manque de soins de santé. En juin, la revue scientifique The Lancet a publié une estimation qui chiffre à 186 000 le nombre total de décès causés par la campagne militaire israélienne, soit près de 8 % de la population. Un rapport publié en octobre 2024 par l’université de Brown estimait que la faim à elle seule avait coûté la vie à plus de 65 000 personnes.«

« Si l’on inclut les victimes directes et indirectes, on obtient une image beaucoup plus complète et encore plus choquante du génocide actuel. Devi Sridhar, professeure de santé publique mondiale à l’Université d’Édimbourg, estime que plus de 335 000 personnes sont probablement déjà mortes, soit près de 15 % de la population. Ces chiffres décrivent une tragédie humaine sans précédent qui confirme tous les avertissements précédents.

En outre, ce bilan humain doit également être considéré dans le contexte de la destruction générale des infrastructures physiques vitales à Gaza, telles que les logements, les hôpitaux, les zones agricoles et l’ensemble du système éducatif. Ce dernier point a déjà été souligné dans la « déclaration sur éducide adressée au Conseil interuniversitaire flamand (VLIR) » de janvier 2024.«

La lettre ouverte déploie également un argumentaire calqué sur le droit international, les obligations de la Belgique et des institutions académiques, qui démontre pourquoi ces dernières devraient cesser (et auraient du depuis longtemps) toute collaboration avec l’Etat israélien et appliquer un boycott à son égard.

« Les actions des universités doivent donc être conformes au droit international et aux valeurs internationales. Le non-respect de ces obligations constituerait une violation du droit international et pourrait exposer les universités à des conséquences juridiques et financières.«

« Dans un contexte où l’autoritarisme, les crises et les guerres se multiplient, les crimes israéliens incontestés et le soutien apporté par les États occidentaux aux violations et à l’exceptionnalisme d’Israël sapent les fondements de l’État de droit construit après les deux guerres mondiales. La situation à Gaza montre que l’inaction face à ces violations légalement établies non seulement prolonge l’injustice, mais menace également d’éroder l’État de droit international lui-même. Cela affecte la sécurité de chacun dans ce monde.

En tant que scientifiques, étudiant·es et employé·es des universités belges, nous sommes responsables des politiques de nos propres institutions et ne dépendons pas de l’action ou de l’inaction de nos gouvernements respectifs ou de la Commission Européenne. Il est essentiel que nous ne nous contentions pas de réfléchir et d’enseigner les principes du droit international, mais que nous prenions également des mesures concrètes pour défendre et renforcer ces principes. » Belgian Universities for Palestine

A l’heure actuelle, plusieurs universités belges, dont l’ULB et l’université de Gand, sous la pression du mouvement étudiant de solidarité avec la Palestine, ont cessé une partie de leur partenariat avec des entités israéliennes. Aucune n’a cependant complètement coupé les ponts avec le monde académique et les entreprises israéliennes.

Sources :