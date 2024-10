Les limites à la PEB - Appel à signatures

22 octobre - 18h30 - MC Gare Laeken

[Donderberg Sauvage] Soirée de projection contre le béton

Projection du court métrage d’animation « Plat de résistance » et du long métrage « Une île et une nuit » à la MC Gare de Laeken. Parce qu’en ville comme à la campagne promoteurs et politiques menacent les derniers espaces sauvages ; en ville comme à la campagne la résistance s’organise. Parce qu’en ville comme à...