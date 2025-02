Les mineurs isolés qui occupent la Gaîté lyrique, célèbre salle de spectacle parisienne, et luttent pour leurs droits

Salut !

Ce mercredisoir 19 février 2025 à 20h30 émission Tranche d’Anar avec la diffusion du podcast réalisée le 30 décembre 2024 par Lundi Matin « Avec les mineurs isolés qui occupent la Gaîté lyrique », célébre salle de spectacle parisienne. Et on termine avec l’agenda militant de stuut.info . Merci à Lundimatin pour nous donner libre accès à ce podcast.

Depuis le 10 décembre 2024, ils sont environs 300 « mineurs non accompagnés » à occuper la Gaîté Lyrique, célèbre salle de spectacle parisienne. Après avoir rejoint la France seuls, souvent au péril de leur vie, ils se sont retrouvés confrontés à toute l’inhumanité des politiques migratoires françaises et au déni de l’accès aux droits les plus élémentaires. Sur le papier, tout mineur présent sur le sol français doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge minimale : l’accès à l’école, à des soins, à un toit. Ils sont pourtant des milliers d’enfants sur le territoire à se retrouver à la rue, sans ressource et sans possibilité de se soigner, ils ont donc décidé de lutter.

Les mineurs isolés de la Gaîté lyrique ont eu pour réponse ce jeudi 13 février un ordre d’évacuer le théâtre parisien. Ce dernier a été prononcé par la justice qui a été saisie par la mairie de Paris, propriétaire du lieu. La mairie a de son côté indiqué qu’elle ne ferait néanmoins pas appel à la force publique, affirmant avoir lancé cette procédure pour forcer l’État, compétent en matière d’hébergement d’urgence, à « prendre ses responsabilités ». Les mineurs isolés ont un mois pour évacuer le centre culturel parisien, mais d’ici-là, ils continuent se mobiliser pour le respect de leurs droits. L’équipe du théâtre a appelé le 30 janvier à une « résolution rapide de la situation par une mise à l’abri », jugeant « impensable de rejeter plus de 400 personnes à la rue sans solution ». Les 300 mineurs étrangers non accompagnés regroupés en collectif et soutenus par plusieurs organisations associatives ou syndicales ont manifesté samedi 15 février dans la capitale. Voici leur récit d’une heure et vingt minutes. Bonne écoute !

Musique :

Pour plus d’info :