Les mots du (contre) pouvoir

METRO 3 : un non-sens économique, écologique et social qui se poursuit ?

Cela va faire 5 ans que les travaux pour la construction du nouveau métro 3 ont commencé. Le but de ce métro est d’assurer une liaison supplémentaire entre le nord et le sud de Bruxelles (d’Evere à Forest). Les complications sur le chantier se multiplient. Le coût et la durée des travaux augmentent...