ZAP GAMES ROUND V : C’est partiiii !

Écologie

[ ZAP - GAMES Â : CLOTURE DU ROUND III ]

Les ZAP GAMES sont terminés, ❤️ C’ÉTAIT INCROYABLE 🤜 Plus de 80 actions et 50 équipes actives sur Bruxelles … mais aussi, Liège et Namur, Tournai, Nivelles. Des actions internationales à Lisbonne, Reading (UK), Buenos Aires et Melbourne ! 🤜 Plusieurs milliers de panneaux adoptés, détournés/ décorés/ hors-service…...