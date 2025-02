[France] Louna est sortie de prison ! (mais n’est toujours pas libre)

Bonne nouvelle ! Louna est sortie de prison ce vendredi 14/02 !

Le 3 février, lorsque le juge des libertés et de la détention (JLD) avait décidé du renouvellement de sa détention jusqu’à juin, il mettait notamment en avant le fait que Louna n’avait pas encore été entendue par la juge d’instruction (Après 4 mois de détention, merci la lenteur de la justice...). L’entretien avec la juge d’instruction a eu lieu la semaine suivante et les avocates de Louna ont déposé une Demande de Mise en Liberté (DML) dans la foulée. C’est à l’issue de cette DML qu’elle a été libérée, sous Contrôle Judiciaire (CJ).

Lors de l’entretien devant la juge d’instruction, Louna a revendiqué son geste. Elle a déclaré : « Je reconnais avoir fait une tentative de dégradation d’un engin de chantier. Par contre, je ne m’excuserai pas, car je considère qu’il s’agit d’un acte de légitime défense écologiste. On se rappelle que dans les années 40, les Résistant.es étaient qualifié.es de terroriste : je me demande comment on sera qualifié.es plus tard... »

La juge d’instruction a ensuite tenté de faire coopérer Louna à l’enquête et qu’elle donne des informations sur d’autres personnes, mais elle a gardé le silence. La juge lui a carrément déclaré : « Loin de moi l’idée de faire du chantage à la détention, mais le temps d’enquête est long et il pourrait être écourté si vous donniez plus d’informations »... Non, vraiment ça ressemble pas du tout à du chantage à la détention... Mais ça n’a pas marché pour lui soutirer des infos (non non on poucave pas) et elle est quand même sortie une semaine après !

L’affaire n’est pas finie, Louna n’est plus en détention, mais elle reste soumise à un contrôle judiciaire strict : obligation d’être chaque nuit à son domicile, un pointage au comico par semaine, interdiction de quitter le département et celui limitrophe et surtout une interdiction de contact avec des personnes proches...

Nous vous tiendrons au courant de la suite, du probable procès, ou des rebondissements de l’enquête, toujours en cours. Y aura toujours besoin de soutien !

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont apporté et apportent du soutien, avec vos lettres, vos actions diverses, votre présence aux rassos, votre aide logistique, vos dons, etc <3

On est bien content.es que Louna ne soit plus en prison, mais ça reste une institution nulle à chier qui continue d’enfermer les personnes pauvres, racisées, avec des troubles psy ou dissidentes. On continue de lutter contre toutes les prisons et les projets mortifères !

Free Louna !

No Macadam !

Crève la taule !

Le collectif de soutien à Louna

soutienlouna.noblogs.org