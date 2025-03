[Mali] Arrestations d’enseignants et grève de protestation

En cause, l’arrestation controversée de plusieurs d’entre eux. Les syndicats de l’éducation dénoncent des arrestations “injustes, illégales et inhumaines” d’enseignants par la gendarmerie. Ces arrestations auraient été ordonnées par le promoteur d’une école privée. En signe de protestation, les enseignants ont cessé le travail dans toutes les écoles de la région de Niena. La grève est illimitée, tant que les enseignants n’auront pas obtenu satisfaction. La situation met en lumière les tensions entre les enseignants du public et les établissements d’éducation privés.