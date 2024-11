[Mali] Criminalisation de l’homosexualité

Féminismes / Antipatriarcat

[Brésil] Les assassins de Marielle Franco condamnés à de lourdes peines de prison

L’assassin de Marielle Franco, une élue brésilienne et militante LGBT, ainsi que son complice ont été condamnés jeudi 31 octobre à Rio de Janeiro à 78 et 59 ans de prison. Arrêtés en 2019, les deux anciens policiers militaires avaient d’abord nié les accusations. En 2023, ils avaient finalement reconnu les faits et...