Manifestation européenne pour la Palestine

Face aux massacres à Gaza, au déchaînement de violence en Cisjordanie et au nettoyage ethnique en cours dans l’ensemble de la Palestine occupée, notre boussole doit plus que jamais rester le droit international et la protection de la vie, de la dignité et des droits humains.

En refusant systématiquement d’obliger toutes les parties à respecter le droit international et en laissant les violations impunies, l’Union européenne porte une responsabilité écrasante dans la situation désespérée que nous connaissons aujourd’hui.

Bruxelles

Manifestons ce samedi 11 novembre à 14h

depuis la Gare du Nord.



Notre message est le suivant : exiger de la Belgique et de l’Union européenne :

Qu’elles mettent tout en œuvre pour obtenir un cessez-le-feu, la protection de toutes les populations civiles, et un accès à l’aide internationale pour les Palestiniens de Gaza actuellement en urgence humanitaire absolue ;

Qu’elles agissent en faveur de la libération de tous ceux qui ont été illégalement privés de leur liberté, y compris les civils retenus en otages et les prisonniers politiques ;

Qu’elles exigent d’Israël la levée du siège de Gaza dans la perspective de la levée du blocus et de sa reconnexion avec le reste du territoire palestinien occupé ;

Qu’elles encouragent le procureur de la Cour pénale internationale à délivrer des mandats d’arrêts contre tous les criminels de guerre de sorte qu’ils soient rapidement tenus pour responsables, et qu’elles apportent un soutien politique et financier à l’enquête en cours de la Cour pénale internationale sur la situation en Palestine ;

Qu’elles s’attaquent aux causes structurelles du présent conflit en adoptant des mesures contraignantes contre Israël afin qu’il mette fin à l’occupation, à la colonisation et à l’apartheid contre le peuple palestinien, à commencer par un embargo militaire et la fin du commerce avec les colonies israéliennes

Les organisateurs appellent les participants à respecter ces mots d’ordre et à manifester pacifiquement.

Toute apologie de crimes de guerre, d’attaques contre des civils, ou toute manifestation d’antisémitisme ou de toute autre forme de racisme entraînera une exclusion du rassemblement.