[Mexique] Les étudiants normaliens s’attaquent à la police

L’attaque a eu lieu après l’hommage funèbre qui s’est déroulé dans les locaux de l’école normale rurale d’Ayotzinapa, et plus tard l’enterrement dans la même municipalité A près la cérémonie, des jeunes gens au visage couvert a dressé un barrage sur l’autoroute Chilpancingo-Chilapa, où ils ont arrêté les deux camionnettes et séquestrés au moins 10 agents qui les occupaient. Les gardes nationaux ont été conduits à l’école normale dans les bus utilisés par les normaliens, puis les voitures de patrouille ont été incendiées à l’aide d’engins explosifs. Les fusils des agents ont été laissés sur place. La circulation sur la route a été interrompue pendant que les deux voitures de patrouille étaient incendiées, et les véhicules ont été réduits en cendres. Yanqui Kothan avait été tué le 7 mars par la police et la police avait produit des versions des événements qui se sont révélé mensongères.