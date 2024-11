Mouvement étudiant pour la Palestine, L’université de Louvain-la-Neuve occupée, la VUB expulsée !

Le 21 octobre, les étudiant·es de Louvain-la-Neuve, au travers du collectif Action Collective Contre l’Impérialisme, ont entamé une occupation étudiante pour la Palestine dans le bâtiment IL V de leur université, qui a été renommé en Fadwa Tuqan. Cette occupation a pour objectif de pousser le rectorat à couper tout lien avec l’Etat colonial israélien. Louvain-la-Neuve avait déjà été occupée à la fin de l’année scolaire dernière durant l’Intifada étudiante où 7 universités étaient occupées en Belgique.

Le 29 octobre, les étudiant·es de la VUB ont également tenter de relancer une occupation sur leur campus. Ils et elles ont entamé un blocage dans le bâtiment I de la VUB en début d’après-midi, avant d’être rapidement expulsé par les forces de l’ordre, appelé par la direction de la VUB. Lors de leur expulsion, plusieurs personnes ont été violemment sorties par des policier.es, qui avaient pris soin de masquer leur matricule. Malgré leur expulsion, les étudiant·es ont exprimé le fait qu’ils et elles n’en resteraient pas là et continueraient à lutter pour le désinvestissement de leur université.

Pour rappel, le parquet de Bruxelles a initié une procédure judiciaire – pour des chefs d’accusation pouvant potentiellement mené à un an d’emprisonnement – à l’encontre de plus de 100 personnes suspectées d’avoir été impliquées dans l’Intifada Etudiante et l’occupation à l’ULB.

Photos : @le.s.d.y