[Myanmar/Birmanie] L’Alliance Chin Brotherhood avance et libère une ville

Lors d’une opération militaire menée par la faction de résistance Chin Brotherhood le 21 décembre, la ville de Mindat a été libérée du contrôle du Conseil administratif d’État, la junte militaire présidée par le général Min Aung Hlaing, soutenu par la Chine, la Russie, et l’Inde. Le drapeau de l’État Chin a été hissé sur la place de la ville et les portraits du dictateur ont été retirés des espaces publics. Cette victoire militaire est le résultat d’un mois de lutte continue de l’alliance Chin Brotherhood contre la junte militaire. Une énorme quantité d’armes a été confisquée et réappropriée par les forces rebelles.

Cette opération intervient après la défaite de la junte gouvernementale dans la ville voisine de Matupa, le 28 juillet, qui a été prise par la Chin Brotherhood Alliance. Des prisonniers y ont été libérés et un grand nombre d’armes ont également été confisquées. La lutte de libération de l’État Chin se poursuit et d’autres états du Myanmar pourraient suivre la même voie. La situation géographique de l’État Chin en fait un point central, partageant une de ses frontières avec l’État de Rakhine, site du génocide du peuple Rohingya mais aussi avec l’Inde et le Bangladesh. Ces deux pays ont toujours refusé de négocier avec les factions rebelles qui occupent désormais une grande partie du Myanmar, malgré le million de réfugiés Rohingyas dans le sud du Bangladesh qui ont fui leur pays en raison des politiques extrêmement répressives et de nettoyage ethnique de Min Aung Hlaing.