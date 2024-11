Palestine : Actions simultanées contre BNP dans toute la Belgique

Dans la nuit du 18 au 19 novembre, 9 actions ont été menées simultanément dans plusieurs villes du pays contre la banque BNP Paribas. BNP Paribas, qui est la plus grande banque européenne, investit et prête massivement des dizaines de millions d’euros pour l’armement israélien et son entreprise Elbit System, qui produit des armes et des technologies utilisées en ce moment même dans le génocide en cours à Gaza.

Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Verviers sont les villes où des agences de BNP ont été ciblées. Les façades des agences ont été repeintes en rouge et des vitrines ont été cassées. Les revendications des militant·es sont clair·es : que BNP Paribas cesse immédiatement tout financement et prêt à Elbit System. « Aujourd’hui, BNP Paribas est la seule banque européenne à investir et accorder des prêts à Elbit System, alors que d’autres banques européennes se sont désinvesties ces dernières années. »

Action à Gand

Action à Anvers

Plusieurs entreprises israéliennes d’armement directement impliquées dans le génocide en cours sont présentes en Belgique : entre autres, Elbit System avec sa filliale OIP Sensor System, Thalès Belgium (spécialisée dans la fabrication de rockets et de leur système de téléguidage), Solvay (qui fournit des plastiques renforcés pour les drones israéliens), … La plupart de ces entreprises complices à la fois de la colonisation de la Palestine et du génocide en cours, sont visualisables sur une carte interactive proposée par Palestine Action Belgium sur leur page Instagram.

Action à Bruxelles

Un appel international à intensifier les actions contre le génocide en cours a été lancé, il se déroulera du 27 au 29 novembre.

Action à Verviers

