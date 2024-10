[Palestine] Un colonel israélien tué par la résistance à Gaza

Malgré une année de bombardement génocidaire, une observation par drone H24, une occupation du terrain et des ratissages menés avec tous les moyens (robots, chiens, etc.), les combattants des diverses organisation de la Chambre d’opération de Gaza continuent à porter des coups à l’armée israélienne. Le commandant de la 401e brigade blindée de l’armée israélienne, un colonel, a été tué hier lors de combats dans le nord de la Bande de Gaza. Son char et un autre char voisin ont été touchés par un engin explosif et par un missile à l’ouest de Jabalia. C’est le 358e militaires militaire israélien tué à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Dans la même période, l’armée israélienne a déjà tué 42 600 Palestiniens à Gaza, principalement des femmes et des enfants, et en a blessé 99 800 autres. Photo : Jabalia