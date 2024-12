Permanence squat/occupation

13 décembre - 16h00 - Devant l’épicerie Boubas, à Union

[Table d’autres] Rue solidaire à forest

Repas et musique en rue forestoise Emprunter la rue pour faire des rencontres et se rendre service par nos présences : amener à manger, un thé chaud, une soupe, un barbecue et des instruments de musique rester quelques heures sur le trottoir, pour tisser des liens La Clef ASBL propose des moments de...