[Philippines] Deux guérilleros maoïstes tués par l’armée

Les forces armées philippines annoncent la mort de deux guérilleros et la capture de seize autres suite à une série de combats qui ont eu lieu ces dernières semaines dans les régions de Caraga et du nord de Mindanao. C’est le 9 septembre, qu’un accrochage dans la région de San Miguel (Surigao del Sur), entre le 75e bataillon d’infanterie et la guérilla, a conduit à la mort de Felipe Tejero Sr, commandant de la section 7 du 9e Front de guérilla NEMRC. Le lendemain, des troupes de la 401e brigade d’infanterie de l’armée ont rencontré le même groupe de rebelles de la NPA à Barangay Bolhoon, entraînant la mort de Florencio Montella, un instructeur politique du NEMRC.