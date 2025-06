[Philippines] Quatre maoïstes tués par les forces gouvernementales

Guerre / Antimilitarisme

[Birmanie] Des maoïstes frappent l’armée de la junte dans la région de Sagaing

L’Armée populaire de libération (PLA), branche armée du Parti Communiste de Birmanie, a intercepté et attaqué un conseil militaire patrouillant dans un village de la région de Sagaing en Birmanie. Frontalière des États indiens du Nagaland et du Manipur au nord, de l’État kachin, de l’État shan et de la région de Mandalay à l’est, de la région de Magway au sud, et de l’État Chin à l’ouest, cette région est considérée comme d’une importance stratégique par les maoïstes. Il a été initialement rapporté que huit soldats du Tatmadaw, dont un sous-lieutenant, ont été tuées dans l’attaque, et que deux fusils de type carabine et des munitions ont été saisis.