[Philippines] Un sous-officier tué et trois soldats blessés dans une embuscade maoïste

Un soldat a été tué et trois autres blessés lors d’un affrontement hier mardi entre les troupes gouvernementales et des combattants de la Nouvelle armée populaire (NPA) à Gamay, dans le nord de Samar. Les soldats, du 52e bataillon d’infanterie basé à Jipapad, dans le Samar oriental, menaient des opérations anti-guérillas dans la région lorsqu’ils ont été accroché par un groupe de neuf guérilleros à Barangay Malidong. Une fusillade a duré environ 10 minutes, entraînant la mort d’un caporal. Les soldats blessés ont été transportés par avion vers un établissement médical. Lors d’un autre accrochage, un autre groupe de soldats du 52e bataillon d’infanterie a engagé une fusillade avec des guérilleros de la NPA dans le barangay San Jose, Mapanas, également dans le nord de Samar, également mardi. Aucune victime n’a été signalée de part et d’autre.

Image : Guérilleros maoïstes de la NPA