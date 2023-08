[Podcast] Journée Internationale de la Femme Africaine + Rencontre et solidarité avec le comité des femmes sans papiers

Pendant cette rencontre vous entendez d’abord un discours d’une réprensentante du comité des femmes sans papiers et ensuite des réactions d’une militante du syndicat CSC et FGTB. Et un mot d’explication sur le réseau et le Mic.

Le CMCLD, en partenariat avec CEC ONG a organiser une première édition de la Journée Internationale de la Femme Africaine à Bruxelles.

La Journée Internationale de la Femme Africaine est le résultat d’une mobilisation politique des femmes des quatre coins du continent africain concrétisée par la première Conférence des Femmes Africaines à Dar es Salaam, le 31 juillet 1962, qui donnera naissance à l’Organisation Panafricaine des Femmes (OPF).

C’est ainsi que la date du 31 juillet sera proclamée officiellement par les Nations-Unies comme étant la Journée Internationale de la Femme Africaine (JIFA).

Engagées dans les luttes pour la libération de leurs pays du pouvoir colonial et les droits des femmes, qui étaient ces femmes pionnières de la JIFA et artisanes des indépendances de leurs pays ? Quel est leur héritage politique ? Comment résonne t-il encore aujourd’hui tant sur le continent qu’en diaspora ?

Cette « Journée Internationale de la Femme Africaine » est donc l’occasion de nous souvenir et mettre à l’honneur nos aïeules, permettre la rencontre de plusieurs générations de femmes africaines et afrodescendantes mais aussi de mettre en lumière le travail et les compétences de celles-ci dans leurs domaines.

⚫️ Édition Muungano

Fidèle à l’esprit panafricain de cette journée, le CMCLD souhaite, pour cette première édition, favoriser la transmission de l’histoire des femmes africaines engagées aux générations actuelles et favoriser le contact entre les mouvements de femmes du continent africain et de la diaspora. D’où son nom : « Muungano » signifiant « retrouvailles » en swahili.