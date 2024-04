Projection : Femmes-Machines - Marie Anne Thunissen

La B.O.U.M. & Le P’tit Ciné - regards sur les docs présentent FEMMES-MACHINES un documentaire de Marie Anne Thunissen

(52 minutes – 1996 – VF (no sub))

La projection aura lieu ce jeudi 04 Avril 2024 à 19h30 au Boom café : 7 rue Pletincxk – 1000 Bxl

À partir de 18h, c’est également la permanence de LA B.O.U.M, le bon moment pour emprunter des livres, choper des brochures sur les thèmes du films, ou autre.

De la soupe sera disponible à prix libre en soutien au Comité des Femmes Sans-Papiers.

Un mot sur le film :

Les femmes ont toujours été au travail, non seulement à la reproduction, mais aussi à la production, y compris dans les usines. L’imaginaire bourgeois efface cette réalité, pourtant, des milliers de femmes l’ont crié ce 8 mars dernier dans la rue : « quand les femmes s’arrêtent le monde s’arrête », et ce n’est pas pour rien.

Ce film raconte justement une grève de femmes qui fait date dans l’histoire.

En 1966, les « femmes-machines » étaient les ouvrières de la FN (fabrique nationale d’armes). Comme elles étaient employées à des tâches dures et dévalorisées, et par ailleurs n’étaient pas payées à salaire égal pour un travail égal, les ouvrières ont porté, par et pour elles-mêmes, une grève qui a bloqué toute la chaîne de production. Elles ont mené cette lutte sans les hommes et bien souvent contre eux.

« En première ligne sur la chaîne de production, en dernière sur les échelons barémiques :1 à 3. Novices ou expérimentées et même en accomplissant des tâches de précision, elles gagent moins qu’un jeune manœuvre masculin non qualifié qui (…) débute à 4 » Christine Sepulchre, Femme-Machine, 2019

La projection sera accompagnée d’une courte présentation contextuelle historique, et sera suivie d’un moment de discussion. Les thématiques abordées par le film sont liées au féminisme, à l’organisation syndicale, aux luttes sociales, et à l’industrie, dans ce cas celle de l’armement.

Ce film pourrait être l’occasion de partager questions et réflexions, et même de formuler quelques contradictions, qui sait.

Ce film fait partie d’un cycle de 3 films sur les luttes sociales en Belgique

Prochaines dates :

• 2 mai : Tant que chanteront les constructeurs de navires (Ivresse 1969-1986) de Jan Vromman (1999) – en présence du réalisateur

• 6 juin : Détruire rajeunit de Benjamin Hennot (2021) – en présence du réalisateur