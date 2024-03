[Projection] Foragers, ceuillette en territoire occupé

À travers la pratique de la cueillette de plantes sauvages et de leurs usages traditionnels, le film révèle à la fois l’âme de la culture palestinienne mais surtout l’importance de ce lien avec un territoire et sa flore. Un territoire confisqué au nom de l’écologie pour mieux servir les grandes cultures et l’agrobusiness israélien, autrement dit, au nom du colonialisme vert.

Pour aborder ses thématiques, nous aurons le plaisir d’échanger avec en fin de film avec :

: artiste, curatrice et chercheuse palestinienne, qui s’intéresse aux imaginaires et aux pratiques anticoloniales et antidisciplinaires centrées sur la terre. Rand Iwidat : sociologue palestinienne, qui s’intéresse aux pratiques culturelles telles que l’agroécologie comme outil de résistance

En suivant les plantes de la nature jusqu’à la cuisine, les parties de cache-cache entre cueilleur·euse·s et patrouilleurs jusqu’aux salles d’audience, « Foragers » capture la joie et la connaissance incarnées dans ces traditions, ainsi que la résilience et résistance face aux lois prohibitives et coloniales.

PROGRAMME :

18h30 : accueil

19h : projection

20h15 : échanges avec Shayma Nader et Rand Iwidat - EN traduction FR .

traduction . 21h : fin

MODALITÉS :