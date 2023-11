Projection-discussion « En los Margenes »

Le cinéma fait parler des expulsions !

Le mercredi 8 novembre au cinéma Aventure, à 19h.

Une projection proposée par le projet de syndicat d’habitant.es "Wuune" et le Front anti-expulsion

Réservation conseillée (lien ci-dessous)

Durée du film : 01h43

VO, sous-titre bilingue

La projection sera suivie d’une présentation de « Wuune » (habiter en bruxellois), un projet de syndicat d’habitant.e.s indépendant organisé de manière horizontale et autogérée par et pour ses membres ; et d’un échange avec le Front Anti-Expulsions sur la réalité des expulsions à Bruxelles. Plus d’informations sur le Front ici : https://www.stopexpulsions.be/