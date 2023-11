[Projo Disucssion] Le Bataillon internationale de libération

"L’internationalisme conséquent est l’une des boussoles qui doit guider tout mouvement révolutionnaire qui lutte pour un monde libéré de toutes les dominations.

Aujourd’hui, tous les regards sont braqués sur l’héroïque résistance du peuple palestinien face à la machine de guerre sioniste.

Cependant à quelques centaines de kilomètres de là se déroule une guerre de basse intensité contre une expérience révolutionnaire : Le Rojava.

De la même manière que nous nous tenons au coté de nos camarades palestiniens, nous voulons rappeler notre soutien à la résistance kurde face aux attaques incessantes de l’Etat Turque.

Il est important que le mouvement révolutionnaire en Belgique se mobilise pour défendre ce territoire libéré et l’espoir qu’il représente pour notre camp.

C’est dans ce but que nous organisons ce jeudi 23 novembre à 19h au Sacco & Vanzetti la projection du documentaire « We need to take guns ». Ce documentaire revient sur l’expérience du bataillon internationale de libération : une unité internationaliste regroupant des révolutionnaires et antifascistes venus du monde entier, qui a combattu aux cotés des YPG/YPJ à la fois DAESH et l’armée turque.

Cette projection sera suivi d’un moment d’échange sur la situation actuelle du Rojava et le sens qu’a pu prendre l’engagement révolutionnaire internationaliste en faveur de l’expérience du confédéralisme démocratique."

Bande Annonce