Rassemblement pour la régularisation devant l’office des étrangers

En Belgique, nombre de personnes sans-papiers vivent aujourd’hui dans des occupations (squats) et d’autres formes d’habitat de fortune. La Coordination des sans-papiers de Belgique, le Comité des femmes sans-papiers, l’Union des sans-papiers pour la régularisation et le Collectif Zone neutre constatent que depuis quelques semaines les occupations des personnes sans-papiers sont dans le collimateur des juges de paix qui ordonnent sans aucun état d’âme des expulsions de leurs lieux de vie et de lutte. Ces expulsions, sans aucune proposition de relogement semblent être érigées en véritable politique publique. Dans le passé, la majorité de ces genres d’opérations d’expulsion s’est traduit par la perte des biens durement acquis, ont eu lieu au mépris des droits les plus élémentaires des occupants. Alors que de plus en plus de femmes et d’enfants sont impactés par ces expulsions, le silence des associations locales, chantres des communes hospitalières nous inquiètent. Déjà la Belgique a été condamnée pour "refus caractérisé" d’héberger un demandeur d’asile. A la veille des élections de juin 2024, la traque se tourne encore vers les personnes sans-papiers. Nous assistons tous impuissants à l’effondrement des valeurs de solidarité et d’hospitalité jadis tant chères à la Belgique.

L’ensemble des collectifs des sans-papiers rappellent aux autorités et aux citoyens belges que, les conséquences d’une vie à la rue mènent à la mort. OUI, « vivre à la rue tue ». La rue est un environnement agressif. Celles et ceux qui y vivent sont dans une situation de mort imminente tout le temps. Cet acharnement sur des personnes sans-papiers déjà vulnérables et désespérées doit en principe cesser.

Sont actuellement menacés d’expulsion :

- Le comité des femmes sans-papiers (30 femmes et enfants) qui occupe un ancien hôtel, établi au 101 boulevard Brand Whitlock à Wolluwé Saint Lambert

- Le collectif Rockin’squat, une joyeuse communauté de 70 personnes venant d’horizons divers, principalement des familles et des enfants occupants le bâtiment situé au 42 avenue de la Couronne 1050 Ixelles, et a reçu un avis d’expulsion pour le 19 mars 2024.

- Les 30 sans-papiers qui occupent un bâtiment vide de la rue Volta depuis plusieurs mois

Nous en avons marre de ces pratiques qui aboutissent à construire le rejet l’autre. C’est une honte pour la Belgique de renforcer cette forme d’exclusion sociale. Ce n’est pas digne que les femmes, hommes et enfants soient chassés comme tel, ce sont des HUMAINS quand-même. Alors stop à la chasse aux sans-papiers. Et trouvons d’urgence une solution pour ces HUMAINS ! Il faut qu’ils puissent avoir un logement décent.

L’ensemble des collectifs des sans-papiers signalent en outre que les dispositifs d’hébergement d’urgence mis en place par les autorités pays restent carrément en deçà des besoins. Il y a une autre façon de faire qui peut solutionner le problème de logement des personnes avec ou sans-papiers. La réquisition des logements vacants avec la signature des conventions d’occupation et le plafonnement des loyers sont essentiels pour lutter contre la pauvreté et le sans-abrisme. Pour ce faire, l’ensemble des collectifs des sans-papiers en appelle aux autorités de Bruxelles, en particulier à celles d’Ixelles et de Woluwe Saint Lambert, de "tout faire pour que personne ne soit dans la rue". De tout faire, pour qu’Ixelles et Woluwe Saint Lambert demeurent des communes vraiment hospitalières.

La Coordination des sans-papiers de Belgique

Le Comité des femmes sans-papiers

L’Union des sans-papiers pour la régularisation

Le Collectif Zone neutre