[Rencontre] Génocidaire(s) : au coeur de la justice internationale pénale avec Damien Scalia

Tout semble avoir été dit sur ces procès et tout a été entendu, à l’exception d’une voix : celle des génocidaires.

Le procès de Nuremberg a 75 ans en 2021 et l’inventaire de son héritage est encore loin d’être acquis tant la justice internationale pénale est présentée comme la réponse la plus adéquate aux crimes de masse que sont les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

Nuremberg est un sujet inépuisable et des ouvrages ne cessent d’être publiés sur ce procès historique et hors normes, père de toutes les croyances en une humanité meilleure qui dit « Plus jamais ça ! ». Tout semble avoir été dit sur ces procès et tout a été entendu.

L’auteur entend renouveler les regards portés sur le sujet, en renversant la perspective habituelle, généralement située du côté de la norme, de l’institution ou des victimes. C’est à partir d’un matériau unique sur l’expérience judiciaire et pénale (une soixantaine d’entretiens réalisés avec les plus grands criminels jugés par des juridictions internationales pénales) qu’il fait émerger des savoirs cruciaux sur la mise en oeuvre, la rationalité et l’impact réel de cette nouvelle forme de justice à vocation universelle.

Ces personnes - appelées communément génocidaire(s) -, l’auteur les a rencontrées et écoutées longuement, non pas pour étudier leur passage à l’acte criminel comme c’est généralement le cas, mais pour mieux appréhender, grâce à l’analyse de leur trajectoire et de leur expérience, les rouages, le fonctionnement et les fondements des instances internationales pénales. Présenter leur point de vue et leur ressenti face à la justice permet de décrire la manière dont cette justice est appréhendée par les auteurs de crimes de masses, de produire un témoignage de l’expérience pénale vécue et d’analyser le fonctionnement de cette institution par un prisme nouveau : celui des personnes jugées.