Retour du festival Journées féministes à Bruxelles

Organisé majoritairement dans les espaces de la maison d’associations Amazone, le festival proposera une série de conférences, ateliers, projections de films, visites guidées, jeux de société et performances.

Les différentes activités aborderont des thèmes comme l’accès à la propriété, la part du revenu consacré au logement ainsi que son accès entravé pour les familles monoparentales, l’impact du statut de cohabitant·e, les violences intrafamiliales ou encore la surreprésentation des femmes dans le logement social, l’accueil d’urgence et le logement de transit.

Gratuit et ouvert à tous·tes, le festival sera inauguré lors de la soirée de lancement par une conférence de l’asbl Angela D. et un discours de l’administration bruxelloise en charge de l’Égalité des chances, equal.brussels, le tout suivi par le concert du choeur LGBTQI+ Sing Out Brussels. Certaines activités nécessitent une inscription et un service de garderie gratuit est offert pendant toute la durée du festival.

Amazone est une organisation dédiée aux femmes* ainsi qu’aux associations et personnes qui en portent les luttes.

Lieu dynamique de rencontre et de sensibilisation, l’association suit de près les mouvements féministes en Belgique et participe à la création de liens sociaux, culturels et professionnels pour la promotion de l’égalité des genres. À l’initiative de projets et évènements variés, Amazone gère également un restaurant d’insertion socio-professionnelle ainsi qu’un centre de congrès et de ressources.

Femmes* : nous nous référons ainsi à toute personne qui se reconnaît sous cette appellation et soutenons que chaque personne est libre de définir elle-même son identité de genre.