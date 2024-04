SLAM SOLIDAIRE - Atelier d’écriture & Scène ouverte

Extrême-droite / Antifascisme

Fascisme : le fondateur de Schield & Vrienden, une organisation de jeunesse fasciste, condamné par la justice belge

Le 12 mars 2024, Dries Van Langenhove (ex-élu pour le Vlaams Belang), a été condamné par la justice belge pour infraction à la loi sur le racisme et le négationnisme par le tribunal correctionnel de Gand. Il a écopé d’un an de prison ferme et d’une amende de 16 000 euros pour la diffusion de messages racistes,...