SOIRÉE PROJECTIONS & TÉMOIGNAGES | Derrière les murs des centres fermés

LES FILMS :

From Afar réalisé par Martijn de Meuleneire & Gilles Vandaele

Observations des paysages et architectures à l’intérieur et autour des six centres de déportation de Belgique combinées avec des témoignages de personnes emprisonnées.

À l’usage des vivants réalisé par Pauline Fonsny

En 1998, Semira Adamu, nigériane de 20 ans en séjour dit “irrégulier” sur le sol belge, mourait étouffée sous un coussin policier alors qu’on tentait de l’expulser. 20 ans plus tard, dans un cri de guerre conjugué au féminin, deux femmes racontent.

À travers leurs récits, elles mettent en lumière la réalité des centres fermés destinés à la détention des personnes migrantes, les conditions de ces enfermements, la souffrance des détenu·e·s, les exactions des gardiens et des gendarmes.