Soirée de soutien à la Palestine et au Liban

Entrée prix libre-les bénéfices seront versés à des cagnottes en Palestine et au Liban

Bienvenue pour découvrir les oeuvres des différent:es créateurices, les stands d’infos (BDS Bruxelles et plus à venir) et de nourriture, et les tatoueureuses 🦋🦋

[Moment parfait pour trouver des cadeaux si vous en faites]

À partir de 19h, les concerts débutent puis laissent place aux DJs 🏁🏁🏁

Venez avec des ami.es, avec du cash, avec de la force et de la joie, si vous en avez 🔥

Si vous en avez pas, il y en aura ici 🤍