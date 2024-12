[Tranche d’Anar] Solidarité avec les étudiant.e.s de Chili blésses en resistance

Ce mercredisoir à 20h30 nous avons une invitée, Nathalie Coulon qui vient nous annoncer une soirée en solidarité avec les étudiants blessés en resistance à Chili qui aura lieu ce jeudisoir 5 décembre à 19h l’Espace Buen Vivir, place Fernand Cocq, 23 à 1050 Ixelles. Il y a plus d’un mois, une trentaine d’étudiant.e.s ont été brûlé.e.s par l’explosion de matériel incendiaire dans l’une des toilettes du lycée. Ce matériel devait être utilisé lors d’une manifestation devant l’école, comme cela arrive souvent dans les lycées emblématiques et dans les banlieues. Ce jour-là, à la suite de l’explosion, plus de 30 élèves ont été brûlé.e.s à des degrés divers de gravité, et il y a actuellement 13 qui sont toujours hospitalisés, aucun d’entre eux n’étant en danger vital mais avec un diagnostic délicat.

Elle nous parlera aussi d’une grande répression du mouvement étudiant, et une loi a été récemment approuvée par le Sénat, qui a été incorporée à la loi déjà existante appelée « Aula Segura ». Ce décret vise à priver les étudiants sanctionnés d’une éducation gratuite. rendant cette loi encore plus répressive, ce qui constitue une réaction contre la protestation sociale et contre le mouvement étudiant.

Pour plus d’info :

Luttes de résistance en Chili, écoutez radio Plaza de la dignidad

La soirée de solidarité soirée avec les étudiant.es blessés de Chili à Bruxelles

voici article publié sur stuut.info Jeudi 5 décembre à 19h à l’Espace Buen Vivir, place Fernand Cocq, 23 à 1050 Ixelles.

Programme :

Première partie :

Chant résistant - Tijs

Pablo Casanova

Feli et Gonzalo en Dúo Surco

Deuxième partie :

Concert de Nedjelka et Giuliano. Tombola de la solidarité. Vente d’empanadas, de sopaipillas, de riz au lait et de divers desserts.

Bar du Buen vivir

Entrée solidaire : 15€ avec droit à un verre de vin, une sopaipilla avec pebre et un numéro de tombola.

Entrée générale : 10€.

Étudiants, chômeurs et familles (à partir de 4 personnes) : 7€.