Sound of Karavan - Benefice contre la Repression (Liège)

FESTIVAL DE MUSIQUE UNDERGROUND @ KaFC

10-11 Novembre 2023

■■■■■■■ Line Up ■■■■■■■

× MAIN STAGE ×

Vendredi 10 16h-23h

Gzoo Collectif · Hip-hop (Déambulant)

Pada · Rap

Eden Wilmaz · Backpack Rap

Achille & Tmoin · Rap Techno Poésie Pop

Sinoque · Rap (FR)

Samedi 11 15h-00h

AurelDB · Live Electronic Ambiant Jazz

June x Majoux · Live Electro Lyrique Punk

ODC · Punk (FR)

René Binamé · Chansonette Anarcho-Punk

Wizards of Oi · Streetpunk (Genk)

& more

× MAKE IT BURN STAGE ×

Vendredi 10 17h-23h

RAVN · Drum&Bass

Daslo · Dub Dubstep DnB

Sküge · Viny Set IDM Breakcore

Carafunk · Funky

Samedi 11 12h-00h

Piet & Toub · Dub

Rakagnak · Jungle Deep DnB

High ’n’ Irie Crew · Breakbeat Dubstep

Jean Pierre Maclope · Retro Goa

L4U · DnB Breakbeat

Toxyblue · DJ+Live Hardtek Psytrance

Mimi la Gabber · Gabber

× AVOTREZ STAGE ×

Tekno Acid Tribe Core | Line up TBA Vend. 23h-09h Sam. 23h- ?h

× ?#*/ DOUZ STAGE ×

Sound systems anonymes Vend. 23h-09h Sam. 23h- ?h

Mahanita · DJ Set Tribe

Majjick · DJ Set Tribe

Wabisabi · DJ Set Acid Tekno

Paranout · Live Mentalcore

Martyn Itch · Vinyl Set Tekno (NL)

Meryn · Vinyl Set Early (NL)

Psiloma · DJ Set Darkpsy

Koshab · Live Indus Mental

Lunair23 · Vinyl Set Mental

Samuraï Jaques · Vinyl Set Tekno Gabber

Thomas Knal · Vinyl Set Early (NL)

Rac Kraktakara · DJ Set Drum Gabber

LouZou · Live Tekno Acid Mental

■■■■■ Bar & nourriture ■■■■■

Nous prévoyons un grand bar sur place (bières, cocktails, boissons sans alcool, ...), évite de ramener ton alcool

Repas

Vendredi aprem et soirée : Crêpes Salées

Samedi midi et aprem : Crêpes Salées par la Mazza Madre

Samedi soir : TBA

Dimanche matin : Ptit Dej Collectif

■■■■■ Infos Pratiques ■■■■■

Transports

BUS (TEC) : BRESSOUX Place Cardinal Mercier / 138 des Guillemins ou 10 du centre-ville / 3 minutes de marche

TRAIN (SNCB) : Gare de Bressoux / 12 minutes de marche

Il n’y a pas de parking voiture ou camion, il faut imperativement vous garer en ville ou venir par d’autres moyens. Il est strictement interdit d’accéder au chemin allant au KaFC en véhicule.

Un grand espace camping est prévu, avec des toilettes sèches, de l’eau potable et du feu. Prévoyez des bons sacs de couchage. On promet de vous garder eveiller la nuit et vous conseillons de dormir la journée, au soleil :)

■■■■■■■ Entrées ■■■■■■■

Nous ne vendons pas de prévente, l’entrée se fait sur place uniquement. Nous demandons un prix libre conseillé entre 5€ et 10€ par jour.

Collab entre plusieurs sounds belges, avec l’aide de la Mazza Madre, A Nous La Nuit, l’Arrosoir, le KaFC, et toute la team de pirates anonymes 🏴