Starakaraotik A Naast Monique qui soutient un festival TPG

Starakaraotik c’est pas juste un mauvais choix de nom...c’est aussi le nouveau rendez-vous karaoke à Bruxelles !

Notre objectif : réunir tous les fans de karaoke.

Notre longue expérience nous a permis de déceler 2 profils de fans. A toi de voir où tu te situes 🫵

Profil n°1 : Depuis que t’as appris pour cette soirée karaoke à Naast Monique tu répètes tous les jours pour être au top devant TON public.

Tout ton quartier se demande d’où peut bien venir cette magnifique voix.

Tu te visualises déjà sur scène avec ton outfit et ton makeup de rêve 💅

Pour d’autre, ça sera juste une soirée karaoke mais pour toi, ça sera le début de ta carrière de star 😎

Profil n°2 : Pour toi la fête c’est le vendredi soir pour avoir 1 jour de plus pour t’en remettre. (T’as plus 20 ans). Une pote te motive à venir à cette soirée. Ça te ferait mal de rater un karaoke alors tu y vas mais sans conviction.

Comme t’as trop braillé la veille ta voix est bousillée. Mais tu t’éclates comme jamais sur une chanson que tu connais à peine (tu donnes tout sur le refrain).

Les gens saignent des oreilles mais admirent ta désinvolture et veulent connaître ton secret pour en avoir autant rien à foutre. Bref tu gagneras jamais the voice mais t’es bien trop punk pour ça 🤟.

Starakaraotik isn’t just a bad event name...it’s also the new karaoke event in Brussels !

Our goal ? to bring together ALL karaoke fans.

Our long experience has allowed us to detect 2 profiles of karaoke enjoyers. Which one are you ? 🫵

Profile n°1 : Since you heard about this karaoke at Naast Monique you have been rehearsing every day to be at your best in front of YOUR audience.

The whole neighborhood is wondering where this sweet voice coming from.

You imagine yourself on stage with your dream outfit and makeup 💅

For them, it will just be a karaoke evening but for you, it will be the beginning of a star career 😎

Profile n°2 : The party is on Friday evening and you have just 1 more day to recover. (You’re over 20). A friend motivates you to come to this party. It would hurt you to miss a karaoke so you go but without enthusiasm.

Since you bawled too much the day before, your voice is tiered. But you’re having the time of your life on a song you barely know (you give it all on the chorus).

Ears are bleeding but the people who they belong to admire your confidence and want to know your secret. In short, you’ll never win The Voice but you’re too punk for that 🤟