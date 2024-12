Streaming Buvette & Zawashow !

C’est un prétexe parfait pour que des personnes curieuses ou déja averties se rencontrent et profitent ensemble de la soirée. Car internet ça relie mais ça fait pas toujours se croiser en vrai. Puis c’est gratos et on sera au chaud.

Appellons ça une mutualisation de bande passante.

Pour ce faire le Steki veux bien acceuillir ce moment improvisé ! C’est pratique car il y a un espace « projo » et un espace papotte/buvette pour mixer les ambiances.

Donc pas besoin de rester assises en faisant « chut » aux autres, ça pourra bouger dans la salle et on laissera des petites lumières allumé. C’est pas la messe quoi !

Pourquoi mater du streaming politique solo quand on peux le faire à plusieurs ?

La ZawaProd fait un travail de propagande, d’éducation pop et politique à travers du streaming et de la vidéo. Orientation franco-frouze mais pas chiant (et actuellement clairement en soutien derrière la FI).

Equipe actuelle : Dani, Raz, Wissam, Ilies et Cassandre pour la partie « Stream »

Ramener des trucs à manger si vous le pouvez ça serra sympa.

Et du cash sur place pour la buvette.

Du reste, viens comme tu veux, même faire coucou aurevoir.

Faites tourner l’invitation à votre aise.

3 discussions se suivront en live durant la soirée :

Alice Cappelle et Cassandre : ça causera feminisme et internet

D&R & Aymeric Caron : parisianisme végan VS Beaufitude viandarde : vers un régime commun ?

D&R & François Ruffin : Populisme de gauche, trahison, oppositions banlieues et campagnes / tours et bourgs / beaufs et barbares etc. Vas faloir s’expliquer Ruffin.

Puis çi-dessous le trailer + le programme officiel.

ZAWA SHOW le 20/12 avec François RUFFIN, Aymeric CARON, THEODORA, Flavien BERGER, 8RUKI... etc Lecture

Le Zawa Show fête la fin de l’année à Paris le vendredi 20 décembre 2024, pour notre plus grosse soirée à ce jour, en public et en live, de 18h00 à 5h30 du matin, avec discussions, débats, concerts et DJ-sets jusqu’au bout de la nuit !

Cette soirée se déroulera pour la première fois dans la grande salle du Dojo de Paris, Avenue de la Porte de Châtillon. Elle sera également retransmise en direct sur la chaîne Twitch de DANYetRAZ pour le ZAWA SHOW et RAZ404 pour la ZAWA NIGHT.



PROGRAMME PROVISOIRE :