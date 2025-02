[Suisse] Enquête disproportionnée pour une piste cyclable peinte

Le marquage d’une piste cyclable par des militants d’Extinction Rebellion sous le couvert d’une enquête tout azimuts. Une personne suspectée d’être un militant influent d’Extinction Rebellion vient d’être mise en garde à vue ce 30 janvier, son avocat dénonce une recherche de preuves disproportionnée et trop intrusive. Surveillance rétroactive de télécommunications pour localiser les portables, ordre de dépôt des extraits bancaires et des déclarations fiscales, recherche des achats effectués dans des grands magasins avec photos des articles concernés, analyse de la vidéosurveillance d’un commerce, informations sur toutes les réservations effectuées auprès de la compagnie EasyJet ou encore demandes d’adresses et contenus e-mails à Google et Microsoft avec commissions rogatoires internationales à la clé. En réalité, ces investigations tout azimuts, ordonnées par le très motivé procureur Walther Cimino, visent à démasquer les activistes du climat ayant tracé une piste cyclable de couleur jaune sur le bitume genevois.