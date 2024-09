Table-ronde / Permis de détruire : le devenir logistique de la Belgique

L’empire logistique est l’ensemble tentaculaire des géants du transport, de la gestion des entrepôts, de la distribution et des technologies qui dominent et contrôlent la chaîne d’approvisionnement mondiale et les réseaux de flux. Cet empire est une des formes contemporaines d’un impérialisme d’infrastructures rendu possible par les États néo-libéraux, les multinationales et la libre circulation des capitaux. La Belgique qui veut devenir la plaque tournante de cet empire dans le nord de l’Europe, fait tout pour accélérer plusieurs chantiers d’entrepôts de stockage et de plateformes logistiques le long des berges des canaux via le canal Seine-Escaut Est en Wallonie et Seine-Schelde-West en Flandre qui relieront le Canal Seine-Nord Europe à des zones à forte densité d’activités ainsi qu’à différents ports maritimes (Le Havre, Dunkerque, Calais, Zeebrugge, Anvers, Gand, Rotterdam, etc.) et fluviaux (Paris, Lille, Liège, etc.).

En ce moment même, en France, l’Etat creuse 107km de canal pour rallonger le Canal Seine-Nord-Europe (entre Compiègne dans l’Oise et Aubencheul-au-Bac dans le Pas-de-Calais), un grand projet inutile qui correspond à environ 70 millions de m3 de terre excavés provoquant le deplacement de zones humides qui sont recréées artificiellement et le pompage d’eau dans les nappes phréatiques pour remplir le canal.

Du côté Belge, une quarantaine de travaux sont financés essentiellement par la Wallonie et l’Union Europpéen (10 milliards pour la France et la Belgique jusqu’à 2030) et augmenteront considérablement les flux de marchandises issues de l’import à bas coût, de l’agriculture intensive, de matériaux de construction et de béton et de l’e-commerce. Ces travaux ont déjà mené et meneront, entre autres, à la destruction de zones humides, à la construction de routes qui bordent les canaux, à la bétonisation des berges et à des centaines de m3 de terres excavées.

Cette soirée vise à décortiquer l’empire logistique en devenir en Belgique, ses impacts sociaux et environnementaux destructeurs et la précarité des travailleureuses de la logistique.

Intervenant·es

Bénédikte Zitouni, professeure de sociologie à l’ ULB

Juan Sebastian Carbonnell, auteur de l’essai Le Futur du travail aux Éditions Amsterdam

aux Éditions Amsterdam Mega Canal Non merci

Informations pratiques

Date : 3/10 au Labokube à 19h

Adresse : Chaussée de Louvain. 242, 1000, Bruxelles

Cantine à prix libre - Apporter du CASH