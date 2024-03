Tofutour à l’hôtel Flambeau

28 mai - 19h00 - Librairie Météores

[Rencontre] De la génération - Emilie Hache

Les sociétés industrielles, extractivistes et productivistes, ne manifestent aucun souci pour la reproduction de leurs conditions d’existence car elles ont oublié que la perpétuation du monde avait besoin d’être accompagnée par celles et ceux qui le composent. Mais cela a-t-il toujours été le cas ? Et quel rôle les...