[Turquie/Kurdistan] Opération policière contre des associations culturelles

29 personnes travaillant dans des associations culturelles ont été arrêtées et inculpées à Dyarbakir (Amed). La police turque a perquisitionné l’Association de recherche sur la langue et la culture mésopotamiennes (MED-DER), la librairie Payîz et la Coopération Anka pour le Language, l’Art et l’Education Cooperative, ainsi que plusieurs maisons à Amed (Diyarbakır) hier, sur la base d’une enquête lancée par le bureau du procureur général de Diyarbakır en 2022. Des livres, des magazines et du matériel numérique ont été saisis lors des perquisitions, tandis qu’une ordonnance de confidentialité a été imposée à l’enquête. Les avocats ont rencontré leurs clients après l’expiration aujourd’hui de la restriction de l’accès à un conseil juridique.