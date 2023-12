[USA] Arrestations à New-York à une manifestation pro-palestinienne

Les manifestants scandaient des slogans, et ont porté sur leurs épaules la scène de la Nativité couverte de sang indiquant « Pas de joie dans le génocide » à travers la ville. Outre les slogans appelant à l’annulation de Noël, les hooligans pro-palestiniens n’arrêtaient pas de crier : « Vive l’Intifada » et « NYPD KKK, IDF, ils sont tous pareils ». Ils ont également envahi le Rockefeller Center, où se trouvent le célèbre sapin de Noël et la patinoire. Des affrontements ont éclaté sur la Cinquième Avenue, et la police a procédé à plusieurs arrestations. D’autres affrontements entre manifestants et policiers ont eu lieu près de la gare Grand Central et d’Union Square. La police a arrêté quatre manifestants pour désordre, un pour menaces et un pour graffiti. Plus tôt dans la journée, des manifestants pro-palestiniens ont organisé une manifestation devant les maisons du secrétaire à la Défense Lloyd Austin et du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, respectivement en Virginie et à Washington, DC.