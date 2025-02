[USA] Un manuel de sabotage en tête des téléchargements

L’ouvrage gratuit qui caracole en tête des téléchargements actuellement est le “Simple Sabotage Field Manual”. Cet ouvrage rédigé en 1944 par l’Office of Strategic Service (OSS) – l’ancêtre de la CIA – est devenu, samedi 1er février, le livre le plus populaire sur le site du Projet Gutenberg, la principale plateforme mondiale de téléchargement d’ebook gratuits et de livres de référence (voir ici ). Plus de 34 000 personnes se sont procuré ce petit guide pratique sur la seule journée du dimanche 2 février. Depuis une semaine, soit peu après l’investiture de Trump, il y a eu 158 421 téléchargements du « Simple Sabotage Field Manual ». Ce traité à destination des résistants durant la Seconde Guerre mondiale, déclassifié en 2008 par la CIA, décrit des techniques ordinaires de sabotage, accessibles à chaque citoyen, notamment en rendant son travail contre-productif de manière insoupçonnable.