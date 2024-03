Vive les jeux du zbeul 2024 !

Bientôt c’est les JO, et on compte bien perturber la messe sans attendre la cérémonie d’ouverture ! Alors on appelle tous-tes celle-ux qui sont plus partisan-nes du feu de joie que de la flamme olympique à prendre part aux jeux du zbeul 2024. Des jeux sans médailles ni podiums, sans gagnants ni perdants, sans drapeaux ni logos d’entreprises, des jeux gratuits, inventifs et revanchards, auxquels peuvent participer dès maintenant tous-tes celle-ux qui souhaitent envoyer valser le monde qu’incarnent les JO. Le principe est simple : d’où qu’il provienne, peu importe l’art et la manière, chaque geste compte ! Que ce soit par des arrachés de drapeau national partout où il se trouve, le chapardage des mascottes présentes dans toutes les grandes surfaces, la traque des sponsors des JO présents en france ou à l’étranger, l’envahissement des boutiques des JO présentes dans de nombreuses grandes villes de france, la perturbation du passage de la flamme olympique par les professionnel-les de la flemme olympique, tous les coups sont permis !

Tant que certains auront des intérêts à la guerre ici et ailleurs, nous seront ravis de venir casser la vitrine consensuelle et pacifiste de l’unité des JO. Parce qu’on rêve d’un monde sans frontières et de mettre à bas le racisme et toute forme de discrimination, la compétition qui renforce le nationalisme nous inspire plus de rage que de fierté. Parce que nous souhaitons mettre à mal l’autorité sous toutes ses formes et reprendre le contrôle de nos vies hors du chemin de l’optimisation technologique des corps, l’entraînement à la compétition sportive tel que pratiqué pour les JO nous dégoûte. Parce que, de Paris à Rio et d’Athènes à Tokyo, il y a déjà bien trop de flics dans nos quartiers, de caméras à nos coins de rues, de QRcodes et de portails sécurisés, donnons-nous les moyens d’agir contre les jeux olympiques, de nuit ou de jour, à 3, 300, 3000, ou qui sait, à des millions !

On a tous-tes une raison de détester les JO. Ici ou ailleurs, l’événement olympique aux grands airs de fête nationale n’est qu’un prétexte pour prolonger les logiques sécuritaires pendant que chaque État représenté s’attache à réprimer salement toute révolte sociale. Ici ou ailleurs, les JO sont un moyen pour de grandes entreprises qui débordent déjà de pognon de s’engraisser encore plus pendant qu’on galère au quotidien sous le poids du travail, de l’inflation, de la crise du logement, des violences systémiques patriarcales, racistes, classistes et validistes. Chaque geste de révolte contre l’ordre établi est significatif. Pubs, chantiers, entreprises sponsors, les JO sont partout, nous aussi. Contre les JO et le monde qui les rend possible, laissons éclater nos rages, faisons fleurir les sabotages !

Beaucoup n’ont pas attendu 2024 pour s’opposer aux JO, et plusieurs autres propositions de zbeulage ont fleurit ces derniers temps, l’idée c’est de continuer de tenter ensemble de gâcher leur fête avant même qu’elle commence ! Un blog (zbeul2024.noblogs.org) et un compte twitter (@Zbeul2024) serviront à relayer des initiatives de zbeul antiJO, que ce soit là où se dérouleront les épreuves (Paris, Tahiti, Châteauroux, Marseille, Lille, Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice, Saint-Étienne) comme n’importe où ailleurs, alors n’hésitez pas à transmettre textes et images de vos œuvres via Twitter ou à l’adresse zbeul2024[at]riseup[point]net !